تسبب الإعلامي عمرو أديب، في دخول فريق إعداد برنامجه داخل الاستوديو في نوبة ضحك، وذلك بعد سخرية أديب من تعيين الحكومة القطرية لمترجمين لتسهيل التواصل بين الجنود القطريين والتركيين

وعلق أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، على ضحكات فريق إعداده، قائلًا: «بتضحكوا على إيه؟!! إحنا في مصيبة وفضيحة في العالم العربي.. كل عسكري تركي نازل بيكلم عسكري قطري، بينهم مترجم.. التركي يقوله: أمان ياللي. والمترجم يرد: هو يقول لك إنك يجب أن تذهب إلى القاعدة، ولو مروحتش هنقول للأمير يفصلك!!.. فكرونا بفيلم علاء ولي الدين، لما قال: |من فضلك انتظرني آخر السرير».