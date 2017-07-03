قال الدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة، إن كافة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الخاصة بالدعم خاطئة، ساخرا: «الحكومة بتحاول تمن على المواطنين من جيبها علما بأنها ليس لها جيب»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، أن سعر لتر البنزين 180 قرشا، بعد وضع التكلفة الفعلية لتكريره واستخراجه من الأرض.وأوضح أن التكلفة التي أعلنت عنها الحكومة لأسطوانات البوتاجاز مفبركة، وليست حقيقية.