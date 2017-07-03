أحرج الإعلامي عمرو أديب، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، خلال استعراضه خطة الحفاظ على سلامة المصيفين، ساخرًا: |الأفواج الأمنية بتعدي علطول في إسكندرية ولا علشان احنا بنصور دلوقتي|، ليرد الأخير ضاحكًا: |جهاز الأمن أعاد للمحافظة بريقها ولا أجامل|

وأضاف أديب، خلال حديثه لبرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON E|، أن هناك منظومة أمنية على أعلى مستوى ساهمت في عودة الانضباط إلى الشارع السكندري، لافتًا إلى أن المواطنين سيشعرون بموسم صيفي مختلف هذا العام عن الأعوام الماضية.