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عمرو أديب: قطر اشترطت غلق فضائيات سعودية ومصرية مقابل الجزيرة
03
يوليو
2017
23:47 PM
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصادر رفيعة المستوى مطلعة، أكدت له موافقة دولة قطر على 11 مطلبا لدول المقاطعة، وأبدت رفضها الشديد لطلبين، من ضمن المطالب الـ 13 الواردة في مطالب دول الخليج ومصر إلى قطروأوضح أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، أن قطر رفضت إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، كما أبدت رفضها الشديد بغلق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها، أو وقف التعاون العسكري مع أنقرة داخل الأراضي القطرية وإجلاء الجنود الأتراك.وأشار: إلى أن قطر اشترطت في حال غلق قناة الجزيرة الإخبارية، غلق قناة سكاي نيوز عربية، والعربية السعودية، وبعض القنوات المصرية.وأكد أديب، أن قطر أبدت ترحيبًا بتسليم الإخواني يوسف القرضاوي، وجميع العناصر المطلوبة في الدول الأربعة، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة في اللوائح الأمريكية والدولية، والتحفظ على أموالهم، والتعهد بعدم إيواء أي عناصر مستقبلا.
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