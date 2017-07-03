قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه تم رصد 24 ألف حالة طلاق على مستوى الجمهورية، في الـ 5 أشهر الأخيرة، ولكن ما تم تسجيلهم هو 20 ألف حالة فقط، مناشدًا الزوجين أن يتحملا الأوضاع

وأكد «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة ten، أن هناك 4618 مأذونا في جميع محافظات مصر، موضحًا أن العدد كاف لحالات الزواج والطلاق، ولكن هناك عجز في القاهرة فقط، حيث يوجد 200 مأذون فقط، مضيفًا: «هناك من ينتحل صفة مأذون، وعددهم كبير جدا».