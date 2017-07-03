عرض الإعلامي أحمد موسى عددا من صور لضباط أتراك يقومون بتأمين وزير خارجية قطر أثناء زيارته للكويت لتسليم الرد القطري لأمير الكويت على المطالب العربية

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» إن مسئولي قطر مصابون بـ «الهسهس» خوفا من الاغتيالات.