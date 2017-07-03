قال العقيد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن قطر دخلت ليبيا بحجة مساعدة الشعب الليبى ثم أرسلت الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن قطر كانت تتخذ ليبيا ممرا للوصول إلى دول أخرى

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة» تقديم الإعلامي يوسف الحسينى المذاع على فضائية «أون لايف» أن قطر قدمت دعما ماليا كبيرا للجماعات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان.وأوضح أن قطر قامت بتغيير لون سيارات الشرطة الليبية بلون العلم الوطنى لها، وأن الجماعة الإسلامية المقاتلة والإخوان تعاونا سويا بهدف إدخال إرهابيين لليبيا.