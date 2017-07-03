اخبار مصر
-
رياضة
- جمهور القلعة الحمراء يرشحون صالح جمعة لـ«#نسر_الأهلي»
- اتحاد اليد يرفض الانسحاب من مونديال الناشئين رغم مواجهة قطر
- الزمالك يؤجل الإطاحة بإيناسيو وجهازه المعاون
- إيناسيو يطلب ظهيرا للزمالك بديلا عن أسامة إبراهيم
- كابوريا يوافق على الانتقال للزمالك
- آشعة على قدم حمودي لتحديد حجم إصابته
- البدري يتراجع عن إقامة معسكر بالإسكندرية استعدادا للقطن الكاميروني
- هاليب تصل لإيقاعها المطلوب على العشب وتتقدم في ويمبلدون
- نادال يبدو مرتاحا على عشب ويمبلدون ليبلغ الدور الثاني
- مستبعدو الأهلي أمام المصري يتدربون غدا في التتش
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
المسماري: قطر تتخذ ليبيا ممرا للوصول إلى دول أخرى
03
يوليو
2017
20:47 PM
قال العقيد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن قطر دخلت ليبيا بحجة مساعدة الشعب الليبى ثم أرسلت الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن قطر كانت تتخذ ليبيا ممرا للوصول إلى دول أخرىوأضاف خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت القاهرة» تقديم الإعلامي يوسف الحسينى المذاع على فضائية «أون لايف» أن قطر قدمت دعما ماليا كبيرا للجماعات الإرهابية في ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان.وأوضح أن قطر قامت بتغيير لون سيارات الشرطة الليبية بلون العلم الوطنى لها، وأن الجماعة الإسلامية المقاتلة والإخوان تعاونا سويا بهدف إدخال إرهابيين لليبيا.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
ريم الطويل تتحدى زوجها محمد بربري في تخطي المرحلة الأولى من Ninja Warrior
Ninja Warrior - أصعب موقف تعرض له أحمد حسن
المتسابق نصر الدين من المغرب 25 سنة يفوز بتخطي المرحلة الأولى من Ninja Warrior
Ninja Warrior: دخلة ضيف الحلقة "الصقر" كابتن أحمد حسن .. وصعوبة نطق الصقر لأسم البرنامج
بالفيديو.. وزير خارجية قطر يستعين بضباط أتراك لحراسته في الكويت
المسماري: قطر تتخذ ليبيا ممرا للوصول إلى دول أخرى
بالفيديو.. مهارات أحمد طلحة لاعب بيجام مواليد 2007
بالفيديو.. طلائع الجيش يتقدم بهدف على سموحة بالشوط الأول
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع