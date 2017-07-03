أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن هناك انخفاضًا في أسعار الدواجن بالمزارع، مشيرة إلى أن كيلو الدواجن الحية سجل 22 جنيها امس بدلًا من 30 جنيها في شهر رمضان بانخفاض قدره 8 جنيهات

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صباح أون»، المذاع يعلى فضائية «On Live»، أن ارتفاع أسعار الدواجن من بعد خروجها من المزرعة بسبب تعدد الحلقات الوسيطة، تعد أسعار مبالغ فيها وعنيفة على المواطن المصرى.