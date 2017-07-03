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بالفيديو.. منى محرز: انخفاض أسعار الدواجن 8 جنيهات بعد رمضان
03
يوليو
2017
15:50 PM
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن هناك انخفاضًا في أسعار الدواجن بالمزارع، مشيرة إلى أن كيلو الدواجن الحية سجل 22 جنيها امس بدلًا من 30 جنيها في شهر رمضان بانخفاض قدره 8 جنيهاتوأضافت خلال لقائها ببرنامج «صباح أون»، المذاع يعلى فضائية «On Live»، أن ارتفاع أسعار الدواجن من بعد خروجها من المزرعة بسبب تعدد الحلقات الوسيطة، تعد أسعار مبالغ فيها وعنيفة على المواطن المصرى.
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