عرضت فضائية «RT»، أولى اللقطات لحريق حافلة سياحية في ألمانيا

وأعلنت الشرطة الألمانية أن 31 شخصا أصيبوا ولا يزال 17 في عداد المفقودين جراء احتراق حافلة سياحية إثر اصطدامها بشاحنة في إقليم بافاريا جنوب شرقي البلاد، وفقًا لما نقلته قناة |روسيا اليوم|. وأكدت الشرطة أن عددا من المصابين تعرضوا لحروق بالغة في الحادث الذي وقع اليوم الإثنين، قرب مدينة مونشبرج، مضيفة أن أفرادها يعملون حاليا على تحديد مصير المفقودين.وذكرت إيرين براندشتين، المتحدثة باسم الشرطة، أن الحافلة المنكوبة كانت تقل 46 شخصا علاوة على سائقين اثنين فيما أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن موقع الحادث لا يزال مغلقا وتتواصل عملية نقل المتضررين إلى مستشفيات على متن مروحيات وسيارات إسعاف.ونقلت وكالة |نوفوستي| الروسية عن متحدثة باسم شرطة إقليم بافاريا قولها إن جميع ركاب الحافلة يحملون الجنسية الألمانية.