قال الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن الدين الخارجي لمصر عام 2011 كان واحد تريليون جنيه، موضحًا أن الدين ازداد 3 تريليون جنيه منذ عام 2011

وأوضح «عادل»، خلال لقائه ببرنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الإثنين، أن أسباب زيادة الديون على مصر، بسبب ارتفاع أجور العاملين بالجهاز الحكومى والمعاشات، بالإضافة إلى قيام الإخوان أثناء توليهم الحكم تقليل نسبة السلع لكسب رضاء الشعب.وتابع: «غير 14 مليار دولار قرض من قطر وتركيا في فترة الإخوان».