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رئيس «دعم مصر»: قرار رفع الدعم عن المحروقات صائب وتأخر كثيرا
03
يوليو
2017
02:47 AM
قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات صائب، ولكنه تأخر كثيرا، ولو عدنا لعام 2010 لتذكرنا أننا عانينا من الخدمات بسبب تكلفة الدعموأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج |هنا العاصمة| المذاع على فضائية |cbc|، أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزءا من مسئولية الإصلاح الاقتصادي ورفع قليل من الحمل عن العاملين به.وقال السويدي: |الإصلاح يجب أن يتم من الطرفين الدولة والقطاع الخاص الذي يجب أن يساعد في ظل الوضع الراهن|، مشيرا إلى أنه لن يتأثر أي قطاع بزيادة أجور العاملين لديه من 100 إلى 150 جنيها.
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