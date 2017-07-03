قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قناة الجزيرة تشن حملة على مصر ومن ضمنها بث فيديو لها مقتطع اتُهمت فيه بالتحريض على انتهاج العنف في قطر

وردت لميس خلال برنامج |هنا العاصمة| على شاشة |cbc|، على الاتهامات التي وجهتها لها قناة |الجزيرة| بالتحريض على العنف في قطر، بإعادة نشر الفيديو من حلقة |دولا عساكر مصريين| وعلقت قائلة:|مذيعو الجزيرة اتهموني بالتحريض على تنفيذ تفجيرات بقطر.. وأنا مصرية عانت في بلادها في فترة من العنف ولا يمكن أن تحرض عليه|.وأضافت: |كلامي كان واضحا تربية العقارب تؤدي إلى أن يبث العقرب سمومه فيمن يربيه.. أرفض أن تتعرض قطر أو أي دولة عربية أو أجنبية لأي تفجيرات|.​