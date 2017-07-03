قال مدير محميات البحر الأحمر بوزارة البيئة الدكتور أحمد غلاب: إن ظاهرة قناديل البحر معروفة في العالم، والصيف موسم التكاثر الطبيعي لها، لكن الملاحظ زيادة أعداد القناديل، بنسبة أكبر من أعدادها الطبيعية؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة والصيد الجائر لبعض الكائنات البحرية

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج |هنا العاصمة|، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة |cbc|، أنه لا توجد دراسة علمية واحدة، تؤكد أن قناة السويس الجديدة قد تكون سببا في انتشار قناديل البحر بشرق البحر المتوسط، وذلك كلام مرسل لا صحة له.وعن علاج لسعات قنديل البحر، أشار غلاب إلى أن القنديل له لسعات قوية، تواجه بمواد حمضية من ليمون وخل أو مياه البحر، للحد من ألم تلك اللدغات، مؤكدًا أن تلك الكائنات البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط غير سامة.