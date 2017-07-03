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«المالية» توضح حقيقة الزيادة الجديدة في الضرائب على السجائر
03
يوليو
2017
00:46 AM
نفى نائب وزير المالية عمرو المنير زيادة الضرائب على السجائر، قائلا: «أسعار السجائر لم ترتفع بعد تطبيق القيمة المضافة»وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامح |هنا العاصمة|، المذاع على شاشة |cbc|، أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي مقترحات بتعديل الضرائب على السجائر. وتابع: «الحصيلة الضريبية تحققت بشكل جيد، والسجائر تدخل تحت ضريبة القيمة المضافة، لكن أي زيادات تحتاج إلى تعديل تشريعي».
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