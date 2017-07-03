نفى نائب وزير المالية عمرو المنير زيادة الضرائب على السجائر، قائلا: «أسعار السجائر لم ترتفع بعد تطبيق القيمة المضافة»

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامح |هنا العاصمة|، المذاع على شاشة |cbc|، أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي مقترحات بتعديل الضرائب على السجائر. وتابع: «الحصيلة الضريبية تحققت بشكل جيد، والسجائر تدخل تحت ضريبة القيمة المضافة، لكن أي زيادات تحتاج إلى تعديل تشريعي».