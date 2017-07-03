اشتكت متصلة تدعى «نهى» من الجيزة من زوجها، قائلة: «زوجي على طول بيقوللي بحبك، حتى في المشكلات التي تنشب بيننا»

وتابعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»: «زوجي طلقني في شهر رمضان، ورجعني تاني، وفى وسط المشكلة كان دائما يقوللي بحبك، ومقدرش استغنى عنك».ومن جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على حديث المتصلة قائلا: «زوجك عامل زي قطر».