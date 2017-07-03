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منى شندي: ارتديت الحجاب في 2014 بعد أداء مناسك الحج
03
يوليو
2017
00:46 AM
قالت منى شندي، قائد بسلاح البحرية الأسترالية، إنها ارتدت الحجاب في عام 2014، بعد أداء مناسك الحجوأضافت خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «cbc»، أنها التحقت للبحرية الأسترالية منذ 28 عاما، مضيفة أنها واجهت العديد من المشكلات خلال تدريبها في البحرية، منها الصيام.يذكر أن الكابتن منى شندي ولد في مصر عام 1968 وهاجرت إلى أستراليا مع عائلتها في سن مبكر، وقد حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية (مع مرتبة الشرف) ودرجة الماجستير في التجارة من جامعة نيو ساوث ويلز، وحصلت أيضًا على درجة الماجستير في السياسة من جامعة ديكين ودبلوم في إدارة التصدير، وقد تم الاعتراف بها كمهندس محترف معتمد في الكهربائية والمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، وزميل بمعهد المهندسين بأستراليا، وهي أيضًا خريجة المعهد الأسترالي لمديري الشركات ومدير مشروع الممارسة المعتمد.
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