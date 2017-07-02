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كل يوم - عمرو أديب: لازم أشوف رئيس الوزراء في الشارع زي محافظ الجيزة ولا حاميها حراميها
02
يوليو
2017
22:02 PM
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