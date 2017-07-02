قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجر من الدول التي ترتبط مع مصر بحوار إستراتيجي وتنسيق سياسي، لافتًا إلى أن «فيشجراد» خامس تجمع اقتصادي في أوروبا

وأوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أن المجر لديها تجربة إصلاح اقتصادي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهي الآن من أكثر الاقتصادات نموا ويمكن تبادل الخبرات مع مصر.وأوضح أن العلاقات مع المجر وطيدة من قبل الستينات واعتمدنا على المجر ودوّل وسط أوروبا في الصناعات الثقيلة فيما مضى كثيرًا.يشار إلى أن الرئيس السيسي يحضر مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.ويشهد جدول عمل السيسي غدا الإثنين لقاءات مع كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوروبان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير.وتتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدار العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ويشارك الرئيس السيسي يوم الثلاثاء في قمة |فيشجراد ومصر|، والتي تعد الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط، كما أن مصر ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتماع قمة بعد كل من ألمانيا واليابان. وتعكس قمة |فيشجراد ومصر| حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تتناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين، فضلًا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.كما يلتقي الرئيس السيسي قادة كل من التشيك وبولندا وسلوفاكيا.