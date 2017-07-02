حث الدكتور على المصيلحي وزير التموين، المواطنين على سرعة تحديث بياناتهم على بطاقة التموين قبل منتصف الشهر الجارى لسرعة تسليمها لوزارة الإنتاج الحربى لإعداد قاعدة البيانات والتأكد منها

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية «cbc»، أنه بعد انتهاء وزارة الإنتاج الحربى من إعداد قاعدة بيانات أصحاب بطاقات التموين سيتم فتح الباب لإضافة المواليد الجديد للتموين، وذلك سيكون بداية شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الأولوية لإضافة المواليد سيكون للأسر والمناطق الأكثر احتياجا.