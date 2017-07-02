اخبار مصر
-
رياضة
- مدرب أمريكا يحدد المنافسين على لقب مونديال شباب السلة
- بالصور.. أمريكا تهزم أنجولا وتتصدر مجموعتها بمونديال شباب السلة
- مجاهد: المجلس لم يتدخل في مزايدة الجبلاية
- وليد أزارو يصل القاهرة غدا للانضمام إلى تدريبات الأهلي
- فرص تأهل الزمالك لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا
- سانشيز يقود هجوم تشيلي أمام ألمانيا في نهائي كأس القارات
- دراكسلر يقود هجوم ألمانيا أمام تشيلي في نهائي كأس القارات
- سموحة يطلب تأجيل مواجهة النصر للتعدين الأخيرة بالدوري
- النني يهنئ شقيقته بالخطوبة: «ألف مبروك يا حبيبتي»
- كونتا: أنا جاهزة لويمبلدون
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«التموين»: إضافة المواليد الجدد للبطاقات أغسطس المقبل
02
يوليو
2017
21:48 PM
حث الدكتور على المصيلحي وزير التموين، المواطنين على سرعة تحديث بياناتهم على بطاقة التموين قبل منتصف الشهر الجارى لسرعة تسليمها لوزارة الإنتاج الحربى لإعداد قاعدة البيانات والتأكد منهاوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية «cbc»، أنه بعد انتهاء وزارة الإنتاج الحربى من إعداد قاعدة بيانات أصحاب بطاقات التموين سيتم فتح الباب لإضافة المواليد الجديد للتموين، وذلك سيكون بداية شهر أغسطس المقبل، موضحا أن الأولوية لإضافة المواليد سيكون للأسر والمناطق الأكثر احتياجا.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - محافظ الجيزة يسحب المفتاح من سائق ميكروباص أمام الركاب وعمرو أديب : إرحمونا
كل يوم - عمرو أديب: لازم أشوف رئيس الوزراء في الشارع زي محافظ الجيزة ولا حاميها حراميها
كل يوم - عمرو أديب يعلق على محافظ الجيزة يعاقب سواق لــ رفع الاجرة بنفسه : ماحدش هيذل الشعب
ست الحسن - لقاء مع الوجوه الجديدة أبطال مسلسل أرض جو وكفر دلهاب
حجازي: يمكن الاستفادة من تجربة المجر في إصلاح الاقتصاد المصري
«التموين»: إضافة المواليد الجدد للبطاقات أغسطس المقبل
المصيلحي: إضافة الألبان والسمك على السلع التموينية
كاتب إماراتي: تميم ألغى سفره لفرنسا خوفا من انقلاب والده عليه
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع