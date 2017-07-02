يحل فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، للحديث عن تاريخ الانقلابات في الأسرة الحاكمة القطرية

ويكشف محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك حقيقة هروب وزير الداخلية اﻷسبق حبيب العادلي، وحقيقة ثروة مبارك ونجليه في سويسرا، وهل سلمت سويسرا وثيقة رسمية بحجم الأموال المهربة؟ ومن أبرز الأسماء؟البرنامج يذاع الليلة في الثامنة مساء على فضائية «صدى البلد».