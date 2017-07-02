قارن إبراهيم على سليم مأذون شرعى، بين الزواج العرفى وبين الرسمى، قائلا: «99% من أسباب الزواج العرفى غير شرعية، على عكس الزواج الرسمى القائم على التشهير والعلن»

وقال خلال لقائه ببرنامج «جراب حواء» المذاع على فضائية «LTC» تقديم الإعلامية هبة الزياد، إنه يرفض عقد الزواج العرفى، موضحا «أغلب السيدات اللاتى يطلبن الزواج العرفى للحفاظ على معاش زوجها المتوفى».وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد أن الزواج العرفي مكتمل الشروط |صحيح شرعا|، موضحًا أنه إذا توافرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة، من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا.