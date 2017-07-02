حذرت الإعلامية هبة الزياد الفتيات بعد جواز الأزهر الشريف الزواج العرفي: «هيضيعك ومش هيبقي ليكي لازمة»

وأضافت هبة الزياد، خلال برنامج |جراب حواء|، الذي يعرض على قناة |LTC|، أن الزواج العرفي ينسف جميع حقوق المرأة، وأشارت إلى أنها لا تدرك حتى ما إذا كان الزواج العرفي حلالا أم حراما شرعًا.وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد أن الزواج العرفي مكتمل الشروط |صحيح شرعا|، موضحًا أنه إذا توافرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة، من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذي ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل، حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم، وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا، وتلد منه، ثم يتنكر لهذا الزواج، أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك، فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا، خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد، والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت، فهذا زواج باطل، ولا يعترف به، وما يحدث بينهما زنا.