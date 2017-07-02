كشفت المهندسة منار الهجرسي، صاحبة مبادرة طهي قناديل البحر، عن طريقة الطهى واعداد وجبة منها

وقالت منار الهجرسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الأحد، إنها قامت بتتبيل القنديل بالثوم والكمون، بدون إضافة ملح نهائى، ثم وضعته في دقيق مع إضافة الشطة لجعله مقرمشا.وتابعت: «لازم نقليه في زيت غزير اوى علشان يبقى مقرمش».