قضت الدائرة |11 إرهاب|، بمحكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لحدث، وبراءة 21 متهما آخرين في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة

وسيطرت حالة من الفرح الهيستيرى على أحد المتهمين بعد النطق بحكم براءته من قضية مذبحة كرادسة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد عادل.وكانت النيابة، وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.