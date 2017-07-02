أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تشديد الرقابة على الأسواق وسائقي الميكروباص وتحديد تسعيرة موحدة بعد ارتفاع أسعار المحروقات

وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن هناك توجيها بأن تكون المتابعة الميدانية مستمرة لفترة طويلة، مشيرًا إلى عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم الثلاثاء القادم، لتقديم تقرير عما يحدث على أرض الواقع.