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«قادمون يا نينوى» تعلن تحرير مكاوى في الموصل القديمة
02
يوليو
2017
11:48 AM
أعلنت عمليات قادمون يا نينوى، تحرير منطقة مكاوى في الموصل القديمة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»يذكر أن القوات العراقية استعادت الخميس الماضى جامع النوري الكبير في الموصل القديمة، الذي كان يشكل آخر معقل لـ|داعش| في المدينة وأعلن منه زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، منذ نحو 3 سنوات إقامة |دولة الخلافة|.
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