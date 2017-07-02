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متحدث «الوزراء» يكشف أسباب التطبيق المفاجئ لزيادة أسعار الوقود
02
يوليو
2017
02:47 AM
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صدور قرار تحريك أسعار البترول جاء مفاجئا، خوفا من تزاحم المواطنين على محطات الوقود، وتضييع الفرصة على من يقومون بتخزين المواد البتروليةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج «وماذا بعد» تقديم الفنانة رانيا محمود ياسين المذاع على فضائية «LTC» إلى أن منظومة الدعم خلال الفترة الماضية كانت مشوهة وتعانى من مشكلات كثيرة، ولذلك يجب إعادة توجية الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا. وأضاف سلطان أن البيانات والمؤشرات العامة تؤكد تحسن الاقتصاد والسير في خطة الإصلاح بسبب قرارات الحكومة.
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