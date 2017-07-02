كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقيقة ارتفاع أسعار كروت شحن المحمول، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة في كروت الشحن أو اشتراكات الإنترنت المنزلية

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إى|، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه لم يصدر حتى الآن قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوشركات المحمول بزيادة كروت الشحن، والزيادات الحالية مجرد تصرفات فردية من بعض التجار.وأشار القاضي، إلى أن وزارة الاتصالات أرسلت خطابًا لكافة شركات المحمول للتأكد من أسعار كروت الشحن وجميعها أكدت أنه لا توجد زيادة جديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تمت منذ أشهر ماضية، لافتًا إلى أن أسعار اشتراكات الإنترنت المنزلية كما كانت منذ 6 أشهر والحديث عن وجود زيادات مجرد شائعات.