قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحريك أسعار فاتورة استهلاك الكهرباء من بداية الشهر الجاري، بزيادة طفيفة، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على الزيادة الجديدة، ولكن لن يتم تأجيلها

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»، أن الوزارة لم تقم بتخفيف أحمال التيار الكهربائي، خلال الصيف الجاري، لافتا إلى أن الدولة تبحث عن بدائل جديدة لإنتاج الكهرباء، وتم وضع خلايا شمسية على كافة المؤسسات الحكومية، وأعمدة الإنارة لترشيد الاستهلاك.