قال جاسم خلفان، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، إن قطر بعد رفضها لمطالب الدول العربية، تتبع الشيطان وإخوانه والمجوس والفرس

وأضاف «خلفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، على قناة TeN، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن قطر تسعى لتقسيم المنطقة، فهي تظن أن الدول التي تخدمها أو الاستخبارات العالمية ستقف معها، ولكن العالم قد تغير بمجرد تغير الإدارة الأمريكية في عهد أوباما ومن سبقه جاءت إدارة أخرى تلامس عيش العالم، والإرهاب وصل في كل البلدان العربية، والرأي العالمي يطالب قطر بوقف الإرهاب.وأشار إلى أن قطر تتجه للمجهول في ظل الابتعاد عن الخليج العربي، وسياسة قطر تأتي من خلف الكواليس وتميم يفعل ما يؤمر به، مؤكدًا أنه بعد رفض قطر مطالب الدول العربية، سيتم محاسبة المسئولين عن الإرهاب، ولن تستطيع دويلة هزيمة 4 دول عربية مجتمعة.وعن ما تردد من إقامة قاعدة عربية عسكرية في البحرين، أكد: أن الحقيقة على أرض الواقع تؤكد وجود قاعدة العديد التركية التي تحركت ووصلت لقطر كذلك الحرس الثوري الإيراني، إذن لابد من إيجاد قاعدة عسكرية حتى يكون للخليج قوة، وسيكون إنشاؤها أمرا طبيعيا لصد كل تصرفات خرقاء قد تصيبنا.