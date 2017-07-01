علق الإعلامي خيري رمضان، على الفيديو الفاضح للفنانة غادة عبد الرازق والذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: |المصريون للأسف كان عندهم نهم على السوشيال ميديا ياكلوا في جسم الست العريانة|، معربًا عن استيائه من تدني سلوك بعض المصريين من نشطاء السوشيال ميديا الذين أقدموا على مشاركة الفيديو الفاضح وانتشاره

وتساءل خيري، خلال برنامج |آخر النهار|، المذاع على قناة |النهار|، عن المتعة وحجم السعادة التي يجنيها مروجو الفيديو الفاضح للفنانة غادة عبد الرازق خلال مشاهدة جسدها عاريًا، مردفًا: |هتبقى مبسوط إنك هتكت سترها..أنت راضي عن نفسك وأنت بتتفرج على جسم غادة عبد الرازق.. احنا بقينا وحشين أوي وبقينا بنحب الجرصة|.وأثارت الفنانة غادة عبد الرازق، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في فيديو |لايف| على موقع إنستجرام، في حالة غريبة، وظهر جزء من جسدها عاريًا خلال الفيديو. وحذفت الفنانة الفيديو بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعدما لاحظت ظهورها عارية دون أن تدري. وتقضي الفنانة حاليا إجازتها في جزر المالديف، ومن المقرر أن تعود خلال الأسبوعين المقبلين.