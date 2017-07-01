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طارق عامر: 13% نسبة التضخم في النصف الثاني من العام المقبل
01
يوليو
2017
20:48 PM
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: إن التضخم سيصل لـ 13% خلال النصف الثاني من العام المقبلوأضاف، في تصريحات خاصة، نقلها عنه الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي منها تحريك أسعار البترول مخطط لها، وأن الحكومة عازمة على تنفيذ كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
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