طارق عامر: 13% نسبة التضخم في النصف الثاني من العام المقبل

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: إن التضخم سيصل لـ 13% خلال النصف الثاني من العام المقبل

وأضاف، في تصريحات خاصة، نقلها عنه الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي منها تحريك أسعار البترول مخطط لها، وأن الحكومة عازمة على تنفيذ كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.