علق الإعلامي أحمد موسى على قرار تحريك الحكومة لأسعار البترول، قائلا: «كل الأسعار زادت، مفيش غير الهوا بس اللي سعره مرتفعش»

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن مشكلة الدولة غياب الرقابة والحكومة لا تقوم بدورها لمراقبة الأسعار وجشع التجار.وأضاف «أنبوبة البوتاجاز كانت بـ 2،5 جنيه وأصبحت بـ 30 جنيها، طب ازاي، وهو احنا كنا عايشين ازاي»، لافتا إلى أن الحكومة لم تختر التوقيت المناسب لتحريك أسعار الوقود لأنه تزامن مع احتفالات ذكرى 30 يونيو.