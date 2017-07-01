قال الدكتور فخري الفقى الخبير الاقتصادي إن صندوق النقد الدولي لم يطلب من الحكومة تحريك أسعار الوقود في بداية شهر يوليو، موضحا أن توقيت القرار غير صائب

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي مجدى طنطاوى، أن قرار تحريك أسعار الوقود، وضع سمعة الحكومة على المحك، وأن الحكومة تلعب على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض القرارات والتي منها تحريك أسعار البترول.