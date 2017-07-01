أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالهيئات القضائية التي تعد جزءًا أصيلا من مؤسسات الدولة، موضحًا أن الحفاظ عليها كان هدفا استراتيجيًا، منذ اليوم الأول لبناء الدولة المصرية

وأوضح «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TEN، أنه كانت هناك محاولات سخيفة خلال الفترة الماضية؛ للزج بالقضاة في مشكلات سياسية، مضيفًا: «القضاة قضاة على المنصة، ويحكمون بالعدل، وأن عندما تتحول مؤسسة العدالة من العمل القضائي إلى عمل سياسي، فسوف تدخل نفسها فيما لا يفيد المجتمع.. مؤسسة القضاة مؤسسة عريقة وتشارك في بناء الوطن.وتابع: «لا توجد مؤسسة في الدولة أقوى من الدولة.. ومحدش هيقدر يلوي دراع الدولة المصرية.. والدولة المصرية تحتكر القوة والقرارات كافة.. إحنا بنبني دولة مش عمارة».وأكد «الديهي»، أننا نمر بوقت زمني مؤلم، وتصليح اقتصادي صعب للغاية، وأنه يجب علينا أن نتحمل جميعًا، لافتًا إلى أن هذا الطريق هو الوحيد لبقاء هذا الوطن.واستطرد: «كتب على الجيل أن يتحمل أخطاء وكسل أيادي مرتعشة، ظلت متواجدة في الحكم على مدار عشرات السنين فيما مضى.. ولا سبيل ولا طريق آخر غير الطريق الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وتتساقط ثمار التنمية على المواطن المصري».وطالب «الديهي»، الحكومة بالتحرك السريع والنزول إلى الشوارع وترك المكاتب، حتى يشعر المواطن بالأمان وأن الحكومة تعمل على مصلحته.