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بالفيديو.. سيدة تصطاد قناديل البحر لأكلها
01
يوليو
2017
03:46 AM
قالت المهندسة منار الهجرسي، صاحبة واقعة طهى قنديل البحر: إنها كانت في زيارة لمدينة فايد وعلمت بانتشار أخبار عن ظهور قناديل البحر على الشواطئ، وقامت باصطيادها وطهيهاوأضافت خلال لقائها مع الإعلامي سعيد حساسين في برنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أنها أجرت بحثا عبر موقع «جوجل» لمعرفة أنواع القناديل وهل يتم تناولها وما إذا كانت سامة أم لا.وتابعت: «اكتشفت أن هناك عددا كبيرا من شعوب بعض الدول تأكل قناديل وتعرفت على أنواعها ولذلك طلبت من ابني ياسين اصطياد بعض قناديل البحر وقمت بطهيها وتناولها».
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