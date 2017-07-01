عرض الإعلامي نشأت الديهي مقطع فيديو لاعترافات شاب إخواني بتجنيده لاغتيال النائب العام

وعرف الشاب خلال الفيديو الذي عرض ببرنامج «ستديو الأخبار» المذاع على فضائية «TEN»، نفسه بأنه محمود الأحمدي علي، واسمه الحركي الأحمدي ويقيم بالشرقية، ويدرس في كلية الترجمة بجامعة الأزهر.وقال: «شاركت في اعتصام رابعة، وسافرت لغزة للتدريب على القيام بالأعمال الإرهابية في معسكر تابع لحركة حماس لمدة شهر ونصف، ثم عدت لمصر، وخططت لاغتيال النائب العام».