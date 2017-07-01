أكد مجدي مصطفى، كابتن المقاولون العرب في عصره الذهبي، أن النادي من أكثر الأندية اعتمادا على الناشئين في صفوف الفريق الأول، مشددا على امتلاك قطاع الناشئين لاعبين مميزين سيكون لهم دور كبير مع الفريق الأول خلال السنوات المقبلة

وأشار |مصطفى| في تصريحات لـ|فيتو|، إلى أن أزمة التزوير في أعمار اللاعبين في مسابقات الناشئين قنبلة موقوتة يجب التصدي لها حفاظا على المواهب، مشيدا بدور قطاع الناشئين بقيادة علاء نبيل في كشف تزوير لاعب الزمالك في بطولة دوري الجمهورية مواليد 1999.