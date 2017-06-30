قالت منى السليطي المعارضة القطرية، إن الأسرة الحاكمة في قطر تنظر للدولة على أنها بنك فقط وليس وطنا للشعب القطري

أضافت: «نأمل من الدول العربية الاستمرار في المقاطعة السياسية حتى يتم تأديب أفراد الأسرة الحاكمة، ويعودون إلى حجمهم الطبيعي بما يليق بالأمة العربية والإسلامية».وتابعت خلال لقائها ببرنامج «لقاء خاص» المذاع على فضائية «سكاى نيوز»، أن كل ما يتردد عما تقوم به قطر في دعم الإرهاب والتآمر على الوطن العربى أقل بكثير من الحقيقة.وأوضحت: «قطر هي التي صنعت عناصر تنظيم داعش بعد استقطابهم من دول نيجيريا وجزر القمر ونيبال وفلسطين، واستغلت احتياجاتهم وفقرهم لتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية».