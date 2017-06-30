اخبار مصر
-
رياضة
- تقارير إيطالية: تشيلسي اقترب من ضم مدافع روما
- «وادا» تشطب معملي منشطات جنوب أفريقيا وكازاخستان
- «كهربا» يشعل مواقع التواصل بصورة جديدة بعد فسخ خطوبته من شدوى
- بطل «الجودو» المصري يصل أمريكا للحصول على الجنسية
- ليون الفرنسي يعلن التعاقد مع مهاجم ريـال مدريد
- إنبى يتعادل سلبيا أمام الإنتاج في الشوط الأول
- بالصور.. تدريب المنتخب الأمريكي استعدادا لمونديال السلة بالقاهرة
- بعد 20 عاما صداقة.. ميسي يتزوج بحبه الأول وأم أولاده
- سموحة يتعادل أمام زيسكو يونايتد بالشوط الأول
- ميلان الإيطالي يقدم لاعبه الجديد بوريني لوسائل الإعلام
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
معارضة قطرية: الأسرة الحاكمة تعتبر الدولة مجرد بنك
30
يونيو
2017
19:48 PM
قالت منى السليطي المعارضة القطرية، إن الأسرة الحاكمة في قطر تنظر للدولة على أنها بنك فقط وليس وطنا للشعب القطريأضافت: «نأمل من الدول العربية الاستمرار في المقاطعة السياسية حتى يتم تأديب أفراد الأسرة الحاكمة، ويعودون إلى حجمهم الطبيعي بما يليق بالأمة العربية والإسلامية».وتابعت خلال لقائها ببرنامج «لقاء خاص» المذاع على فضائية «سكاى نيوز»، أن كل ما يتردد عما تقوم به قطر في دعم الإرهاب والتآمر على الوطن العربى أقل بكثير من الحقيقة.وأوضحت: «قطر هي التي صنعت عناصر تنظيم داعش بعد استقطابهم من دول نيجيريا وجزر القمر ونيبال وفلسطين، واستغلت احتياجاتهم وفقرهم لتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
رصد | رأي الشارع المصري : هل هنالك حرية تعبير في مصر ؟
معارضة قطرية: الأسرة الحاكمة تعتبر الدولة مجرد بنك
معارضة قطرية: شاهدت تدريبات الإرهابيين في الدوحة
معارضة قطرية: الدوحة تحولت لمستعمرة إيرانية بعد قرار المقاطعة
بالفيديو..ربة منزل: زوجى حبسنى 4 أيام بدون طعام بسبب المصروف
خبير اقتصادى: اختفاء الريـال القطري في بنوك بريطانيا
بالفيديو..سناء منصور تداعب مراسل برنامجها على الهواء
رصد | هل شاركت في 30 يونيو؟
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع