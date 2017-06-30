قالت منى السليطى المعارضة القطرية: إن الأسرة الحاكمة القطرية هي الحاضن للإخوان، وتستغل تيارات الإسلام السياسي لتحقيق أغراضها الدنيئة، موضحة «شاهدت في قطر تدريبات للإرهابيين لتنفيذ هجمات، والأسرة الحاكمة القطرية حبستنى في معسكر تابع للقاعدة، وشاهدت صناعة داعش به»

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «لقاء خاص» المذاع على فضائية «سكاى نيوز»، أن قطر زودت تظاهرات الشيعة بالمال والسلاح في البحرين، وخططت للتدخل في شئون البحرين الداخلية منذ 10 سنوات، وسعت لأحداث خلل في البنية السكانية بالمنامة، موضحة أن قطر منحت 5 الأف مواطن بحرينى الجنسية لاستغلالهم فيما بعد ضد الحكم في البحرين.وأوضحت «أنه لا منقذ للشعب القطرى من الأسرة الحاكمة سوى أمر إلهى وليس تدخلا بشريا».