قالت منى السليطي المعارضة القطرية، إن علاقة الدوحة بطهران تأتي لتنفيذ الأجندة الإيرانية بالمنطقة العربية، لافتة إلى أن قطر فتحت شوارعها للمد الإيراني

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «لقاء خاص» المذاع على فضائية «سكاى نيوز»، أن قطر أصبحت مستعمرة إيرانية بعد قرار المقاطعة العربية وقوات الباسيج منتشرة في شوارع الدوحة، وعلى الحكومة القطرية تبرير التواجد الإيراني في الدوحة، ولا أحد يعلم سبب تواجد القوات التركية في الدوحة.وأوضحت أن الإعلام الإسرائيلي دائم التصريح بعلاقة قطر بدولة الاحتلال الصهيوني، والدوحة تحتفظ بعلاقات غير طبيعية مع تل أبيب، ولذلك تخفي الأسرة الحاكمة أسباب تلك العلاقة.