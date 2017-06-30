روت ربة منزل تدعى «بطة» تفاصيل تعذيب زوجها لها، قائلة: «زوجى اعتاد الاعتداء على، وحبسى داخل إحدى الغرف، وأنه تركنى داخل الغرفة 4 أيام بدون طعام»

وقالت خلال لقائها ببرنامج «سكوب» المذاع على فضائية «LTC»: «زوجى سكب على ذراعى ماء مغليا بسبب مصروف المنزل».وأضافت «تزوجت منذ 6 سنوات، وأنجبت خلالها أطفالا أحاول الحفاظ عليهم، ولذلك رفضت طلب أهلي بالطلاق».