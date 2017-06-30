كشف طارق الركابى الخبير الاقتصادى، أن كافة البنوك البريطانية أوقفت التعامل بالريـال القطرى ما عدا بنك واحد فقط، وهو ما أدى لاختفاء الريـال القطرى من تلك البنوك

وقال في لقاء خاص لفضائية «الغد» إن القرار تسبب في انخفاض العملة القطرية بنسبة 4%، وهو ما يؤكد أن الريـال القطرى بدأ مسيرته نحو الهبوط الحاد، ولم يعد العملة التي كان يعول عليها بعض المضاربين في البورصة، بسبب الأزمة السياسية التي بدأت تلقى بتداعياتها على الاقتصاد القطرى.وأضاف أن تلك البنوك لا تستهدف قطر سياسيا، وإذا استمر هبوط قيمة الريـال، ودعم البنك المركزى القطرى في ضخ عملته، فإن ذلك يؤدى لاستنزاف الاحتياطي القطرى ويؤثر على حركة السفر داخليا وخارجيا.