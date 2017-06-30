داعبت الإعلامية سناء منصور، مراسل برنامج «تغطية خاصة» المذاع على فضائية «dmc»، محمد عبيد على الهواء، قائلة: «ولد يا محمد أنا سناء منصور ياولد»، فرد المراسل قائلا: «نعم»

وعرض المراسل احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو بميدان عابدين، حيث تقام احتفالية فنية تبدأ في الساعة السابعة وتنتهى في العاشرة من مساء اليوم بعدد من الفقرات الغنائية، حيث يشارك في الاحتفالية المطرب محمود الليثى، وأحمد جمال، ومحمد رشاد.