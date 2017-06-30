اخبار مصر
-
رياضة
- انزو ابن زيدان يترك ريال مدريد وينضم إلى الافيس
- العالم يترقب اليوم حفل زفاف ليونيل ميسي على أنطونيلا
- نجم السنغال يدافع عن محمد صلاح بعد هجوم جماهير ليفربول بسبب صورة
- اليوم.. مواجهة قوية بين الهلال والمريخ بدوري أبطال أفريقيا
- أهلي طرابلس يواجه اتحاد العاصمة اليوم بدوري أبطال أفريقيا
- رونالدو ينشر أول صورة لتوأمه حديث الولادة بعد مغادرته معسكر البرتغال
- المكافآت سلاح الزمالك للصعود بدور المجموعات في أفريقيا
- مواعيد تدريبات السباحة التوقيعية بالزمالك
- محجوب حكما للقاء إنبي والإنتاج الحربي
- نجم السنغال يدافع عن محمد صلاح بعد هجوم جماهير ليفربول بسبب صورة قديمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. مدير الكرة بإنبي: لا يوجد أزمة بين حارسي مرمى الفريق
30
يونيو
2017
06:45 AM
نفى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، وجود أي مشكلة بين محمد عبد المنصف وعلي لطفي حارسي مرمى الفريق، مؤكدا أن تقارب مستوى الحارسين يصب في صالح الفريق وأن طارق العشري المدير الفني للفريق يطبق مبدأ الدور بينهما وهو ما ينفي أي أزمات أو مشكلات بينهماوأوضح |عبد الناصر| في تصريحات لـ|فيتو|، أن ناديه لا يعاني فشلا إداريا بل إنه نجح في احتواء أزمة أكثر من لاعب بالفريق بداية الموسم الحالي بدليل نجاحه في احتواء أزمة محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، وعلاء عبد العال المدير الفني السابق للفريق ببداية الموسم الحالي دون أي ضجة رغم أن المشكلة صاحبتها ضجة إعلامية كبيرة.وتابع: تم حل أزمة عمرو مرعي وتوقيعه لناديين، وصلاح سليمان ببداية الموسم وكان له دور كبير في إقناع مرعي بالبقاء بالفريق بعد توقيعه لسموحة وتم دفع ما تقاضاه للنادي السكندري بعد قراره بالبقاء بإنبي، قائلا: |أعمل 16 ساعة يوميا لمصلحة الفريق ولا يوجد أي مشكلة بيني وبين أي مدير فني تولي قيادة الفريق ولا أحب الظهور في الإعلام|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. مدير الكرة بإنبي: لا يوجد أزمة بين حارسي مرمى الفريق
بالفيديو.. مدير الكرة بإنبي: بعد 30 سنة خدمة يتهمونني بالفساد
بالفيديو.. اتحاد الصناعات: 130 جنيها تكلفة أسطوانة البوتاجاز
On screen - أبرز الوجوه الجديدة فى مسلسلات رمضان 2017
On screen - دور الملابس وتأثيرها في دراما رمضان 2017
On screen - حلقة الخميس 29 يونيو 2017
خبير إستراتيجي: فرصة داعش للهروب من العراق الذوبان وسط المدنيين
بسنت فهمي عن زيادة أسعار الوقود: «شغالة بالعافية»
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع