نفى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، وجود أي مشكلة بين محمد عبد المنصف وعلي لطفي حارسي مرمى الفريق، مؤكدا أن تقارب مستوى الحارسين يصب في صالح الفريق وأن طارق العشري المدير الفني للفريق يطبق مبدأ الدور بينهما وهو ما ينفي أي أزمات أو مشكلات بينهما

وأوضح |عبد الناصر| في تصريحات لـ|فيتو|، أن ناديه لا يعاني فشلا إداريا بل إنه نجح في احتواء أزمة أكثر من لاعب بالفريق بداية الموسم الحالي بدليل نجاحه في احتواء أزمة محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، وعلاء عبد العال المدير الفني السابق للفريق ببداية الموسم الحالي دون أي ضجة رغم أن المشكلة صاحبتها ضجة إعلامية كبيرة.وتابع: تم حل أزمة عمرو مرعي وتوقيعه لناديين، وصلاح سليمان ببداية الموسم وكان له دور كبير في إقناع مرعي بالبقاء بالفريق بعد توقيعه لسموحة وتم دفع ما تقاضاه للنادي السكندري بعد قراره بالبقاء بإنبي، قائلا: |أعمل 16 ساعة يوميا لمصلحة الفريق ولا يوجد أي مشكلة بيني وبين أي مدير فني تولي قيادة الفريق ولا أحب الظهور في الإعلام|.