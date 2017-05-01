أحرج الدكتور عبد الفادي بشارة متخصص بالفيزياء الفلكية، أستاذ النسبية وعلم الكون، محمد فرعون خبير الأبراج والباحث الفلكي، على الهواء عندما سأله لماذا تضع حجرا أمامك؟!وقال خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»: «أكاد أجزم بأن فرعون يستخدم تعويذة وهي نوع من أعمال الدجل والشعوذة»

ومن جانبه سخر «فرعون» قائلا: «أنا بشكرك وأحييك أنت إزاي اكتشفتها، وده حجر، بحب أمسكه وأشتم رائحته وأنت فلكي ممتاز».