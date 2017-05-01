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عبير فؤاد: تنبأت بثورة يناير وتفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية
01
مايو
2017
04:45 AM
قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: إنها أول من توقع قيام ثورة يناير وانتشار العمليات الإرهابية في شوارع المعمورةوأضافت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «هناك بعض خبراء الفلك درسوا المعادلات ويتحدثون عن التنبؤات بالعلم، وهناك بعض الدجالين».وتابعت: «تنبأت قبل نهاية عام 2010، بحدوث مواجهات عنيفة بين المواطنين وعملية إرهابية، وبالفعل حدث تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، كما كتبت على حسابي الشخصي عبر |فيس بوك| عن تنبؤاتي بتفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا».
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