قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: إنها أول من توقع قيام ثورة يناير وانتشار العمليات الإرهابية في شوارع المعمورة

وأضافت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «هناك بعض خبراء الفلك درسوا المعادلات ويتحدثون عن التنبؤات بالعلم، وهناك بعض الدجالين».وتابعت: «تنبأت قبل نهاية عام 2010، بحدوث مواجهات عنيفة بين المواطنين وعملية إرهابية، وبالفعل حدث تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، كما كتبت على حسابي الشخصي عبر |فيس بوك| عن تنبؤاتي بتفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا».