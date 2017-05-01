قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «إن أحاديث خبراء الفلك والأبراج لا تقل خطورة عن المواد المخدرة»

وأضاف |النجار| في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن ما يردده خبراء الفلك شعوذة ودجل، وتجريف لعقول المواطنين.وتابع: «من يطلقون على أنفسهم أنهم خبراء في الأبراج يعانون من جهل وضلال، وعليهم الكف عن ذلك؛ فالغيب لا يعلمه سوى الله، ولا يوجد أحد مكلف به».وحذر عضو مجمع البحوث الإسلامية من وجود مؤامرة للسيطرة على عقول المواطنين، واصفا الدجل بأنه أحد أنواع الإرهاب وأخطر من داعش وتجار المخدرات.