هاجم متصل من القاهرة، محمد فرعون خبير الأبراج الفلكية، على الهواء متهما إياه بأنه كان سبب فسخ خطبته؛ بسبب عدم توافق برجه مع برج خطيبته

وقال المتصل في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «اتصلت بخبير الأبراج وسألته عن توافق برجي مع برج خطيبتي، وأخبرني بأنه لا يوجد توافق وتم الانفصال، وفي مرة أخرى سألته عن تعرض فريق نادي الزمالك لسحر فقال لي لا».ومن جانبه، رد خبير الأبراج على المتصل قائلا: «أنت جاهل وكاذب وشخص مغرض ولن أرد عليك».