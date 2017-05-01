قال محمد فرعون، خبير الأبراج والباحث الفلكي: إن كل قطاع به نوع من الدجل والشعوذة، ولكن الأبراج تضيف علما للإنسان وتعالج سلوكا معينا لديه

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»: «علم الفلك يشبه علم النفس وممكن يكون أفضل منه؛ لأنه يخاطب البشر كلهم ويرصد حركة الكواكب واصطدامها مع بعضها وتطبيقها على البشر».وتابع «فرعون»: «متزوج ولدي طفل من الجن، وبعمل حاجات خارقة، وجريت مجموعة سيارات بشعري وأسناني من صغر سني.. أقدر أعالج المرضى زي الطبيب وأفضل منه، من خلال الحديث معه ومثل تلك الأشياء تندرج تحت مسمى الطب».